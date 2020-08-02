النيابة تُصرّح بدفن جثامين ضحايا حادث «ترعة المريوطية»

صرحت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار محمد القاضي، الأحد، بدفن جثامين ضحايا حادث «ترعة المريوطية»، الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.وأظهرت التحقيقات الأوليّة أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الميكروباص، ما أدى لسقوطها بالمياه.وكشفت تحقيقات النيابة أن الضحايا والمصابين كانوا في طريقهم إلى محل إقامتهم في محافظة المنوفية، وبعضهم يعمل بإحدى المنشآت بالطريق الصحراويّ.