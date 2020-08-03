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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

4 نصائح تجنبك قلق انتظار نتيجة الثانوية العامة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:25 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نور أيمن
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تسيطر حالة من القلق على طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، خاصة بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، موعد نتيجة الثانوية العامة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الاستشاري النفسي جمال فرويز، إنه يزداد القلق عند الطلاب قبل ظهور النتيجة، وذلك لرغبة الطلاب في التعرف على نتيجة مجهودهم المبذول لعام كامل.

وأشار «فرويز» إلى بعض النصائح النفسية للحد من هذا القلق، ومنها ما يلي:

1- الابتعاد عن القلق والتوتر بداية من أيام الأمتحانات لتفاديه وقت انتظار النتيجة.

2- الاعتراف أمام النفس أن النتيجة ما هي إلا ترجمة فعلية لما قام به كل فرد خلال فترة الامتحانات والمدة الدراسية، لذا يجب المحاولة في أن تكون مستعدًا للنتيجة، وأن تستوعب جيدًا ما تقوم بمذاكرته.

3- التفكير بإيجابية، وتذكر المواد التي قمت بالإجابة بها بشكل جيد، وكذلك الأسئلة التي قمت بإجابتها بشكل متقن وصحيح، حيث أن ذلك يقلل من التوتر والقلق.

4- محاولة الانشغال ببعض الأنشطة والاندماج في أشياء مختلفة خلال اليوم، حتى تبتعد عن القلق والتوتر، وبذلك لا يكون هناك وقت للتفكير في النتيجة.

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