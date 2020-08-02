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فن

أيمن بهجت قمر يكشف موعد تصوير «تحت تهديد السلاح»

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:15 م
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
محمد مجدي
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قال الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر إنه ينتظر انطلاق تصوير فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" الذي يتعاون خلاله مع المنتج أحمد السبكي والفنان هاني سلامة.

أضاف قمر، لـ«الدستور»، أن العمل سينطلق تصويره منتصف أغسطس الجاري، مؤكدًا أن السيناريو منتهى بشكل كامل وتم الاتفاق على كل تفاصيل تصويره.

تابع أن فريق العمل اكتمل بشكل كبير حيث سيكون من إخراج محمد العدل وبطولة هاني سلامة وياسمين رئيس وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد.

واختتم حديثه بأنه يتمنى أن يجد العمل النجاح الكبير، خاصة أن أحداثه تدور في إطار رومانسي (أكشن) وتشويق وسيكون فيه العديد من المفاجآت.

وغاب هانى سلامة عن دراما رمضان الماضي بسبب رغبته في الحصول على إجازة من إرهاق تصوير الأعمال الدرامية، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "قمر هادى" في رمضان 2019، وشارك في بطولته داليا مصطفى، رشدى الشامى، حمزة العيلى، يسرا اللوزى، محسن علم الدين، هادى الجيار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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