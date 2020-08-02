أحمد إبراهيم: وزعت أغنية «مشاعر» لـ شيرين متأثرًا بوفاة كلبي

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إن ساحة الغناء شهدت مؤخرا الكثير من الدخلاء، لكنه لا يريد منع أحد أو تقييم أحد، مردفا: "كل واحد يسمع اللي عايزه"، وكشف أن أغنية "مشاعر" للفنانة شيرين ترتبط معه بذكرى وفاة كلبه.وأضاف أحمد إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc": "ذوقيا لا أحب المهرجانات ولا أرقص عليها، لكنه شكل موجود، وله جمهور ومساحة".وقال إبراهيم، إنه يعتبر أن بدايته الحقيقية في التوزيع كانت عام 2004، حيث وزع للفنانة شيرين عبدالوهاب أغنية على بالي والتي حققت نجاحا كبيرا.وأضاف الموزع أحمد إبراهيم، إن الفنانة شيرين دائما ما تتأخر عن مواعيدها بسبب بعدها عن المكان، لكنه اعتاد على ذلك.وكشف أنه اختلف مع المخرج والملحن، على أغنية مشاعر للمطربة شيرين عبدالوهاب، فسافر وتركهما، وعندما عاد طلبت منه شيرين توزيع الأغنية.وأشار إبراهيم إلى أن أغنية مشاعر ارتبطت عنده بموقف حزين، وهو وفاة كلبه الذي اعتبره صديقا وتأثر كثيرا بموته وزامن ذلك عمله على الأغنية.