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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنوفية يتفقد مجمع مستشفيات ميت خلف (صور)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:03 م
جولة نائب محافظ المنوفية
جولة نائب محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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أجرى محمد موسى نائب محافظ المنوفية، جولة تفقدية بمجمع مستشفيات ميت خلف (مستشفى الحميات، مستشفى جراحة المخ والأعصاب) للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال بمستشفى حميات ميت خلف وكذا بعض أقسام العيادات الخارجية والعناية المركزة بالمستشفى، كما قام نائب المحافظ بمراجعة دفاتر دخول المرضى والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وحرص على المرور على عنابر المرضى وكذا مصابي كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية والتأكد من مرور أطقم الأطباء والتمريض لمتابعة حالتهم الصحية.

واستمع من مدير المستشفى لشرح مختصر عن سير المسار الآمن لاستقبال مصابي كورونا، مشيرا إلى أنه تم اليوم استقبال 4 حالات فقط من مصابي كورونا، مؤكدا توافر الأدوية بكميات كافية.

كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى جراحة المخ والأعصاب وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض وذلك بعد مراجعته لدفتر الحضور والانصراف، كما تفقد غرفة العناية المركزة، وأكد مدير المستشفى أنه جاري حاليا تجهيز غرفة عناية مركزة جديدة بالمستشفى 4 أسرة وسيتم الانتهاء منها عن قريب.

ووجه نائب المحافظ، وكيل مديرية الشئون الصحية، بضرورة التنسيق بين المستشفيات وبعضها البعض وبين هيئة الإسعاف لتوفير أسرة لمصابي كورونا قبل أن يتم نقلهم بسيارات الإسعاف، كما حرص على الاستماع لشكوى أحد المرضى، موجها مدير المستشفى بسرعة حلها.

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