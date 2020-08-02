بعد غياب 3 سنوات.. هايدي موسى تكشف سر عودتها للتمثيل في «طلقتك نفسي»

كشفت الفنانة هايدي موسى، سبب غيابها الفترة الأخيرة عن التمثيل، قائلة إن ذلك بسبب تركيزها في موهبتها الأساسية وهي الغناء، موضحة أنه رغم مشاركتها في بعض المسلسلات مثل "لأعلى سعر" مع الفنانة نيللي كريم الذي عرض في عام 2017، إلا أنها فضلت التركيز في الغناء.وأضافت هايدي موسي لـ"الدستور"، أنها خلال الثلاث السنوات التي توقفت فيهم عن التمثيل عُرض عليها المشاركة في أعمال كثيرة ولكنها كانت ترفض لعدم وجود الدور أو الشخصية المغرية لها، لافتة إلى أن فكرة مسلسل "طلقتك نفسي" مختلفة وجديدة ولذلك وافقت عليه فور ترشيح صديقها الفنان أحمد عصام والمخرج محمد النقلي لها، خاصة أن المسلسل يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين الشباب.مسلسل "طلقتك نفسي" يناقش أزمة الطلاق وهو عمل درامي مكون من 30 حلقة منفصلة متصلة حيث يضم 15 حكاية كل منها في حلقتين، ويقوم ببطولته كل من الفنانين ميدو عادل ومحمد مهران وهاجر أحمد ونانسي صلاح الدين وكارولين عزمي، ومن تأليف أحمد عصام وإخراج محمد النقلي.