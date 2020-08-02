فاتن الحلو: «بعت اللي ورايا واللي قدامي أنا وبناتي عشان أأكل الحيوانات» (فيديو)

أعربت الفنانة فاتن الحلو، مدربة الأسود، عن حزنها الشديد لتداعيات فيروس كوورنا الذي ضرب البلاد وتسبب في خسارة كبيرة للسيرك المصري الأوروبي بنادي الشمس.قالت فاتن، لـ"الدستور": "تعبنا قوي وموضوع كورونا ده خرب بيتنا والناس مش فاهمة أن دي بتكون ديون علينا، أنا بعت اللي ورايا واللي قدامي أنا وبناتي عشان أأكل الحيوانات، أصل حرام الحيوانات مش هتتكلم إلاّ دول".وناشدت مدرّبة الأسود الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع إيجارات الأرض؛ لأنها غالية جدًا:«أتمنى من رئيسنا صاحب الإنجازات المحترمة أن يساعدنا في رفع هذا عنّا، متابعًة: "ديون علينا من كل حتة، وأيد لوحدها متسقفش، إحنا مش عارفين نعمل إيه".وشكرت الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما قدمه لجمهورية مصر العربية من إنجازات وتطور في البلاد.