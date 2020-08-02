رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلن حالة «حادث كبير» في مانشستر لمواجهة كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:45 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
قال ريتشارد ليس رئيس بلدية مدينة مانشستر البريطانية لصحيفة "مانشستر إيفننج نيوز"، اليوم الأحد، إنه تم إعلان حالة "حادث كبير" في منطقة مانشستر؛ للمساعدة في مواجهة العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: "على الرغم من أن بلدية المدينة والمنظمات المشاركة تعمل بدأب لمواجهة آثار الجائحة منذ أوائل هذا العام فإن إعلان حالة حادث كبير يعني أن بمقدورنا تعزيز هذا (الجهد) أكثر".

وتابع: أن إعلان هذه الحالة "يسمح بإنشاء هيكل قيادة مركزية للإشراف على سبل المواجهة، وتمكين الوكالات المعنية من الحصول على موارد أكثر".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

النيابة تُصرّح بدفن جثامين ضحايا حادث «ترعة المريوطية»

جريمة بشعة في الغربية.. أخ يذبح شقيقه بسبب الميراث

رضوى الشربيني لضحايا «جريمة الفيرمونت»: «روحوا قدموا بلاغات»

الصور

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

الأكثر قراءة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

«مصر تسيطر على كورونا».. الصحة: 31 وفاة و167 إصابة جديدة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أم كلثوم والأطرش أبرزهم.. مشاهير لم يحصلوا على شهادة الثانوية

القبلات وأدوار الإغراء في حياة نبيلة عبيد.. سر حبها لإحسان عبد القدوس

اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

نجم الساعة

أم كلثوم والأطرش أبرزهم.. مشاهير لم يحصلوا على شهادة الثانوية

منوعات

السينما تُنعش سوق الكمامات في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

الأمن يسمح لمحتفلي «الأضحى» بالتواجد على كورنيش النيل

الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

«القربان الجميل» يفضح «مصر تنهض» المشوّه: انشر الجمال

تمثال «مصر تنهض» يسقط أمام «زرقاء اليمامة» و«نهضة مصر».. ونحات: يفتقر لمعطيات التصميم

هزمت العدو.. تعافي المناضلة الجزائرية جميلة بوباشا من كورونا

مركز نهر النيل للنشر يصدر ترجمة «خطاب من هيباتيا لثيون»