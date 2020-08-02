بريطانيا تعلن حالة «حادث كبير» في مانشستر لمواجهة كورونا

قال ريتشارد ليس رئيس بلدية مدينة مانشستر البريطانية لصحيفة "مانشستر إيفننج نيوز"، اليوم الأحد، إنه تم إعلان حالة "حادث كبير" في منطقة مانشستر؛ للمساعدة في مواجهة العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف: "على الرغم من أن بلدية المدينة والمنظمات المشاركة تعمل بدأب لمواجهة آثار الجائحة منذ أوائل هذا العام فإن إعلان حالة حادث كبير يعني أن بمقدورنا تعزيز هذا (الجهد) أكثر".وتابع: أن إعلان هذه الحالة "يسمح بإنشاء هيكل قيادة مركزية للإشراف على سبل المواجهة، وتمكين الوكالات المعنية من الحصول على موارد أكثر".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.