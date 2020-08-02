تضرر 184 بيتًا بسيول شرق النيل في السودان

أعلنت غرفة درء آثار السيول والأمطار والفيضانات بولاية الخرطوم، أن السيول التي ضربت منطقة شرق النيل، طالت بأضرارها 184 من البيوت، تعرض 41 منها للانهيار الكامل.وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" السودانية ذكرت الغرفة أنها أرسلت اليوم مئة خيمة و600 مشمع لايواء المتضررين وكميات من المواد الغذائية.كما قررت الغرفة توزيع المهام بين مكوناتها بحيث يتولى الدفاع المدني عمليات الإيواء والإخلاء، ووزارة البني التحتية إدارة الآليات في المعالجات الهندسية.وتتولى مفوضية العون الإنساني توفير المؤن والغذاء على أن تتولى وزارة الصحة الجوانب المتعلقة بالصحة، فيما تتبنى منظمات المجتمع المدني استنفار دعم المنظمات.من جهتهم أكد ممثلو قوات الجيش جاهزيتهم للاستجابة لأي نداء يساعد في تقديم العون للمتضررين.