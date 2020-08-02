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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صفر كورونا: «حميات الأقصر» يحتفل بمحاصرة الفيروس (صور)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:42 م
حميات الأقصر
حميات الأقصر
هدى الأمير
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احتفلت إدارة مستشفى الحميات في الأقصر، الأحد، تسجيلها معدل صفر إصابات كورونا، وذلك من خلال ذبح فدو بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد الرملي، مدير عام مستشفى حميات الأقصر، إن المستشفى لم يسجّل أية حالات إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مدار ٣ أيام متصلة، ما يبشر بأن المحافظة قد تنفّست الصعداء وفي طريقها إلى القضاء تمامًا على الجائحة.

أضاف، لـ"الدستور"، أن الفريق الطبي بالمستشفى حرص على الاحتفال بذلك الانتصار، والذي يعتبره من بشائر الخير الذي تفيض به تلك الأيام المبارك، موضحًا أنه تم ذبح فدو، وإعداد وليمة لجميع العاملين بالمستشفى احتفالًا بذلك الحدث المميز.

وأشار إلى قيام المستشفى بسحب مسحات للمسافرين إلى الخارج، الخميس، بشكل يومي طوال الأسبوع وفي العُطلات الرسمية وأيام الأعياد، على أن يكون هذا من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.

وأوضح الرملي أنه وزارة الصحة حددت تكلفة إجراء المسحة للمسافرين لتبلغ قيمتها 70 دولار للأجنبي و1000 جنيه للمصرى، على أن يتم تسلم النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب المسحة، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى بقيادة الدكتور محمد ستقوم بعمل المسحات طبقًا للشروط المعلنة، حيث إنه يشترط لعمل المسحة أن يُحضر المسافر التأشيرة وتذكرة السفر، ويشترط أن يتم إجراء على المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط.

وأضاف أن وزارة الصحة تقدم حصة خاصة بمستلزمات مكافحة العدوى للمستشفى في إطار الحصص المخصصة لمستشفيات الحميات.

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