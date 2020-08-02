إنقاذ 20 مهاجرًا بأقصى الغرب الليبي

تمكّنت وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليًا من إنقاذ 20 مهاجرًا غير قانوني من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية.وأفاد مكتب الإعلام في الوزارة مساء الأحد، بورود بلاغ للإدارة العامة لأمن السواحل عن تواجد عدد من المهاجرين في البحر المتوسط في حالة استغاثة نتيجة تعطل قاربهم الخشبي بأقصى الغرب الليبي، مضيفًا أنه تم تكليف وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري بمهمة الإنقاذ.وأشار المكتب إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مقر الوحدة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.