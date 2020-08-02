رضوى الشربيني لضحايا «جريمة الفيرمونت»: «روحوا قدموا بلاغات»

طالبت الإعلامية رضوى الشربيني، الفتيات التي زعمن تعرضهن للاغتصاب في فندق الفيرمونت، التقدم ببلاغ رسمي.وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر حسابها بموقع التدوينات "تويتر": "كل اللي مطلوب من كل ضحية تم اغتصابها في واقعة فندق الفيرمونت الشهيرة، إنها تروح وتبلغ، واللي عنده شهادة أو دليل يروح ويقدمه".وأضافت: "العيال دي لو ماتحاسبتش هيبقى علشان محدش قدم بلاغ رسمي مش علشان هما مسنودين، روحوا قدموا بلاغات، ومكتب النائب العام مفتوح لينا كلنا، واللي مش عايز المجلس القومي للمرأة موجود".