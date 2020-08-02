رضوى الشربيني لضحايا «جريمة الفيرمونت»: «روحوا قدموا بلاغات»
الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:36 م
طالبت الإعلامية رضوى الشربيني، الفتيات التي زعمن تعرضهن للاغتصاب في فندق الفيرمونت، التقدم ببلاغ رسمي.
وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر حسابها بموقع التدوينات "تويتر": "كل اللي مطلوب من كل ضحية تم اغتصابها في واقعة فندق الفيرمونت الشهيرة، إنها تروح وتبلغ، واللي عنده شهادة أو دليل يروح ويقدمه".
وأضافت: "العيال دي لو ماتحاسبتش هيبقى علشان محدش قدم بلاغ رسمي مش علشان هما مسنودين، روحوا قدموا بلاغات، ومكتب النائب العام مفتوح لينا كلنا، واللي مش عايز المجلس القومي للمرأة موجود".
وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر حسابها بموقع التدوينات "تويتر": "كل اللي مطلوب من كل ضحية تم اغتصابها في واقعة فندق الفيرمونت الشهيرة، إنها تروح وتبلغ، واللي عنده شهادة أو دليل يروح ويقدمه".
وأضافت: "العيال دي لو ماتحاسبتش هيبقى علشان محدش قدم بلاغ رسمي مش علشان هما مسنودين، روحوا قدموا بلاغات، ومكتب النائب العام مفتوح لينا كلنا، واللي مش عايز المجلس القومي للمرأة موجود".