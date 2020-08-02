وصول 21 رحلة من الإمارات والبحرين والسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي 21 رحلة جوية دولية قادمة من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، لنقل 2400 راكبا من مختلف الجنسيات.وتطبق سلطات الطيران المدني الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.