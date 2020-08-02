أفراح العودة.. كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب الحما تفتح أبوابها

بدأت كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب الحما صلوات القداسات كخطوة أولى لإعادة الفتح التدريجي للكنيسة، حيث بدأت الصلوات في ظل الإجراءات الوقائية المشددة للحفاظ على سلامة الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.يذكر أن الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية قد أصدر بيان بالإجراءات الواجب إتباعها في الكنائس التي ستقوم بالفتح التدريجي بالإيبارشية، ويستطيع أي فرد من شعب الكنيسة حضور القداس في اليوم المناسب له عن طريق الحجز من برنامج العضوية أو التواصل مع لجنة العضوية بالكنيسة التابع لها.