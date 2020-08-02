محمود خليل يكتب: نخبة "العلم والحديد والمال" في قبضة "التدين الشعبي"

توازى سعي محمد علي للتخلص من الخصم السياسي الأكبر له المتمثل في المماليك مع سعي مواز للتخلص من أفراد النخبة الموروثة عن عهد الأمراء والداعمة لهم، والمتمثلة في نخبة المشايخ والأعيان. وقد رتب محمد علي أن يتخلص من أفراد النخبة أولاً حتى يفقد أمراء المماليك أداة مهمة للترويج الشعبي لهم.وكان من الطبيعي بعد أن يتخلص الوالي الشهير من نخبة عمر مكرم وغيره من المشايخ من الأعيان أن يجتهد في استيلاد وتشكيل نخبة جديدة تستطيع أن تكون رافعة –من ضمن عدة روافع- لمشروعه النهضوي. وهو مشروع يستند إلى ثلاثة مكونات أساسية، حددها شفيق غربال في كتابه "محمد علي الكبير" في العلم والحديد والمال. وفي ضوء ذلك اختار الباشا نخبته الجديدة من ضمن المبتعثين إلى الخارج والمتعلمين في الداخل. لقد أراد الوالي استبدال ثلاثة "الشكلانية/ الاحتفالية/ تهميش العقل" التي اتسم بها التدين المصري بثلاثية دنيوية تشتمل على قيم العصر، المتمثلة في العلم/ الحديد/ المال، وأن يوجه "الانفعال بالدين" إلى "انفعال بالدنيا" ومتطلباتها. التحول كان طبيعياً بعد أن عرت الحملة الفرنسية الأوضاع في مصر، وكشفت حجم التراجع الذي أصاب الحياة في المحروسة.جعل محمد علي من الابتعاث للغرب أساساً لبناء نخبته الجديدة، فاعتمد على مبدأ أطلق عليه "المخالطة". وقد عد رفاعة الطهاوي رمز النخبة الجديدة التي تشكلت على يد الباشا هذا المبدأ شرطاً أساسياً للتطوير، ومن ضمن ما قاله في امتداح هذا النهج: "فلو لم يكن للمرحوم محمد علي من المحاسن إلا تجديد المخالطات المصرية مع الدول الأجنبية بعد أن ضعفت الأمة المصرية. فقد أذهب عنها داء الوحشة والانفراد وآنسها بوصال أبناء الممالك الأُخرى والبلاد لنشر المنافع العلمية واكتساب السبق في ميدان «التقدمية»، وأكسبت المخالطة وضعا جديدا للجاليات الأجنبية ورثتْه مصر فيما ورثت عن عصر محمد علي".اهتم الباشا بالتعليم أكثر من أي حاكم سبقه، فأنشأ المدارس وأرسل البعثات إلى الخارج، وأتاح للمصريين فرصاً متنوعة للاحتكاك بالخبراء الأجانب –وخصوصاً من الفرنسيين- الذين وفدوا إلى مصر ليصبحوا جزءا من مشروع النهضة. اتخذ الوالي من المدارس وسيلة لاستبدال الثقافة الفوضوية التي احتلت أركان وشغلت أخاديد عديدة من العقل المصري بثقافة أخرى أساسها تعليم النظام والالتزام. لم يلتفت الوالي، وهو يضع خططه للتعليم، إلى الأجيال القديمة التي تكلست وتجمدت على أفكار الشكلانية والاحتفالية وتهميش العقل، بل اتجه اختيار النشء من الجيل الجديد، فشرع جنوده في جمع أطفال البلد والمشردين الذين يلعبون في الحواري والأزقة ودفع بهم –قسراً- إلى مدارس العلوم والفنون والصنائع. لم يتقبل كثير من المصريين خطف "عيالهم" بهذه الطريقة، ولم يفهموا الغاية السامية للوالي ورغبته في بناء مجتمع جديد يعتمد على قوة العلم والحديد والمال. كان الأهالي حينذاك يتحدثون أن أبنائهم الذين سيدفع بهم الوالي إلى بلاد الفرنجة ضاعوا منهم، وإذا عادوا إليهم فسيعودون وقد تناسوا دينهم وعاداتهم وتقاليدهم!.وبسبب وعيه بهذا الجانب في تفكير الأهالي قرر محمد علي أن يرسل أحد الوعاظ الأزهريين مع مجموعة الأفندية الذين تتشكل منهم البعثة، ليتولى إمامتهم في الصلاة ويبذل لهم النصح والإرشاد الذي يساعدهم على عدم نسيان دينهم وعاداتهم وتقاليدهم. ولم يجد من هو أفضل للقيام بهذه المهمة من واعظ الجهادية رفاعة رافع الطهطاوي، فسافر مع البعثة كواعظ، وعاد منها كرائد من رواد النهضة العقلية في مصر، وأصبح اسمه أكثر شهرة من كل من سافروا لدراسة الفنون والعلوم والصنائع في باريس.الإشكاليات التي يقع فيها الإنسان غالباً ما تكون مرتبطة بالدور. وقد وقع "الطهطاوي" في إشكالية أساسية نستطيع أن نستطلع ملامحها من قراءة كتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز". فالرجل كان عيناً راصدة بشكل جيد لأنماط التمدن والعمران والاهتمام الواضح بالعلوم والصنائع، والرياضيات وعلم الطبيعة في فرنسا، لكن حكمه على قيمتها لم يخل من تأثير الواعظ الديني أو المرشد الروحي الذي يصح أن تستوقفه مؤشرات التقدم وتثير إعجابه بسبب تفتح ذهنيته، لكنه لا ينسى أبدا أن هذا التقدم يرتبط بمجتمعات غير مؤمنة بالدين الحق. يقول "الطهطاوي": "البلاد الأفرنجية بلغت أقصى مراتب البراعة في العلوم الرياضية والطبيعة وما وراء الطبيعة وأصولها وفروعها، ولبعضهم نوع من المشاركة في العلوم العربية، ووصلوا إلى فهم دقائقها وأسرارها، غير أنهم لم يهتدوا إلى الطريق المستقيم، ولم يسلكوا سبيل النجاة، ولم يرشدوا إلى الدين الحق، ومنهج الصدق".مثلت مسألة عدم القفز على ديانة أبناء المجتمعات المتقدمة علمياً إشكالية أساسية من إشكاليات تفاعل العقل الديني المصري مع نتاج العلم الغربي، خلال تجربة النهضة التي قادها محمد علي. لم يكن هناك إدراك لضرورة الفصل ما بين الأمرين. فقد خضع محمد علي لمخاوف الأهالي من أن ينسى المبتعثون دينهم، فسيّر معهم الواعظ رفاعة رافع الطهطاوي، حتى يذكرهم بأمور دينهم. وقد كان من الطبيعي أن يكون الدين حاضراً كمعيار رئيسي في ذهن الطهطاوي وهو يقيّم حالة التقدم العلمي والفني والصناعي التي رآها في باريس وأُبهر بها. فلم يتمكن من النجاة، سواء بإرادته أو رغماً عنه، من الطعن في دين الغير ووصفهم بأنهم لم يرشدوا إلى الدين الحق. وأقول لك أن "الطهطاوي" ربما يكون كتب ذلك بإرادته وقناعته، أو رغما عنه. فالضغوط الاجتماعية على الكاتب لها أثرها فيما ينتجه من فكر. وقد كان وصف "الكفار" هو الوصف الأقرب إلى الذهنية الدينية الشعبية في النظر إلى الفرنسيين والانجليز وكل من يأتي من جهة الغرب. "الطهطاوي" نفسه وصف هذه المجتمعات بالكفر، وقال في صدر كتابه الذي يصف رحلته إلى باريس: "في ذكر ما يظهر لي من سبب ارتحالنا إلى هذه البلاد، التي هي ديار كفر وعناد، وبعيدة عنا غاية الابتعاد". وعلينا أن نفهم الأمر في سياقة، فحتى أوائل القرن التاسع عشر كانت ذكريات الحروب الصليبية لم تزل راسخة في الذهنية الدينية الشعبية، وكانت أمجاد الماليك في صد هذه الغزوات جزء لا يتجزأ من خريطة الوعظ والبنية الذهنية للوعاظ، وهي حرب وضعها الماليك في سياق معادلة "الصراع بين الإسلام والكفر"، تماماً مثلما وضعها أنصارها في المعادلة العكسية. وحتى التاريخ الذي كتب فيه الطهطاوي كتابه، كانت الذهنية الشعبية ترى في الحملة الفرنسية القريبة واحدة من الهجمات الصليبية على مصر التي يحاول "الكفار" –كما كان يصف "الجبرتي" الفرنسيين- من خلالها إعادة الكرة على مصر التي انكسرت على أسوارها الموجات المتتابعة للحروب الصليبية.لقد كان "الطهطاوي" من أكثر مفكري ذلك الوقت استنارة، لكنه كان "ابن عصره" وابن ثقافته، ولم يكن بمقدوره بحال أن يغرد بعيداً عن ظرفه التاريخي. لقد أراد محمد علي أن تنفعل النخبة الجديدة بثلاثية "العلم والحديد والمال"، لكن انفعالهم بمعادلة التدين الشعبي، أو قل أن ضغوطها على أفراد النخبة الجديدة التي أراد الوالي تشكيلها لم تكن بالهينة.