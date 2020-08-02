رميح: إجماع عربي حول خطر الوجود التركي في ليبيا

قال رمزي رميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن تصريحات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي عن تلقين تركيا درسا، نابع من اعتماد حفتر على عزيمة وصلابة الأمة الليبية التي قارعت الاحتلال العثماني 360 سنة، سقط فيها أكثر من والي عثماني بين القتل والاغتيال والنفي، كما أن القبائل الليبية مشهود لها بالانتفاض ضد الجباية وجمع الضرائب.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، أن ليبيا لها تاريخ مشرف ضد الاحتلال الإيطالي 20 سنة وقبلها العثماني، فضلا عن أن مصر والإمارات والأردن يعلمون أن ما يحدث في ليبيا ليس حصرا على ليبيا، وإنما سيمتد الإرهاب إلى كل شمال إفريقيا في الساحل والصحراء.وأردف: "لأول مرة منذ عقود طويلة هناك إجماع عربي حول خطر الوجود التركي في ليبيا"، مشيرا إلى أن تركيا لا تملك شيئا وإنما باعتراف زعيم المعارضة التركي قال إن أردوغان يتلقى التعليمات من زعماء دول كبرى يسعون لإنشاء منطقة عازلة بليبيا استعدادا لتقسيمها.وتابع: "رجال الأمن القومي الليبي وبمعاونة دول صديقة وشقيقة لن نسمح بمنطقة عازلة ومنزوعة السلاح في سرت، لن نقبل إلا باتفاق القاهرة لن نقبل بجمود اللا سلم واللا حرب، لأن الطرف الميلشاوي يستفيد من الوقت يوميا".وأكد أن ليبيا لم تعد شأن داخلي فقط، وإنما تم إسقاطها بقرار أممي كما تم تمرير القرار بسكوت الجامعة العربي، والآن يريد الليبيون تدخلا حميدا لإخراج المرتزقة من ليبيا ونزع سلاح المليشيات، وحينها يمكن جلوس جميع الليبيين لمائدة التفاوض.وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أكد مجددا أن الليبيين قادرون على تلقين تركيا درسا كبيرا، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة، خلال كلمته أمام السرية العاشرة التابعة لكتيبة طارق بن زياد، حيث قال حفتر إن الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار التركي مرة ثانية.