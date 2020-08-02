علي سعدة يكتب: ما يحدث في قارتنا السمراء

في أواخر القرن الماضي بعد إجازة استجمام في بوسطن استغرقت شهرا، تلقيت إثر عودتي خبرا بنقلي للعمل بفرع شركة المقاولون العرب بنيجيريا. تلقيت الخبر بمزيج من القلق والفضول فهذه هي المرة الأولى التي أُكلف فيها بالعمل في غياهب القارة السمراء.





بمجرد تحليق الطائرة في أجواء نيجيريا، أذهلني جمال الطبيعة المبهر.. لا أبالغ إذا قلت إن منظر المنازل الصغيرة وسط الغابات الخضراء وهي مزينة بالقرميد الأحمر والأصفر والأخضر أروع بكثير من غابات أمريكا الخضراء على الطريق الذي قطعته بين بوسطن ونيويورك وكنت مبهورا من روعته وجماله.





بمجرد هبوط طائرة مصر للطيران بمطار لاجوس (العاصمة التجارية) استقبلني مندوب الشركة وعند بداية إجراءات السفر طارت من رأسي فكرة المقارنة بين البلدين.





كان علينا أن نستقل الطيران الداخلي للوصول للعاصمة السياسية (أبوجا) ومن هنا بدأت رحلة العذاب، فلكي تحجز تذكرة طائرتك لابد أن تشتريها من السوق السوداء، حيث يوجد سماسرة لكل شيء.. التذاكر بدون أرقام.. وعليك أن تحمل حقائبك إلى الطائرة بنفسك حيث لا يوجد سيور للحقائب وتتركها أسفل الطائرة للتفتيش - نظام أمني متخلف بالطبع - ثم تصعد بسرعة سلم الطائرة لتحجز مقعدا وعند اكتمال العدد تقفل الأبواب استعدادا للإقلاع (نظام ميكروباص العتبه).

عند ربط الأحزمة استعدادا للهبوط فوجئنا بالطائرة تصعد للفضاء فجأة.. وإذا بصوت قائدها يخبرنا عبر الميكروفون عن عدم وضوح الرؤية له أثناء الهبوط وسيعيد المحاولة مرة أخرى.





لن أطيل في سرد الأحداث المرعبة الممتزجة بالكوميديا وعدم الأمان الذي يشعر به كل من عمل بالقارة السوداء، فرغم الطبيعة الساحرة إلا أن تلك البلاد تعاني من الفقر والمرض والفساد. نيجيريا البلد الذي يحوي أكبر عدد من المسلمين في القارة، وثروة بترولية هائلة، يتمتع فيها ٥٪‏ فقط بالثراء الفاحش و٩٥٪‏ تحت خط الفقر.

بلد التناقضات تجد النساء يسرن شبه عاريات لشدة الحرارة ولا يعترف معظمهن بتغطية صدورهن ورغم ذلك يواظبن على الصلاة.

تنتشر الأمراض والملاريا بالذات بسبب انعدام النظافة التام.. ففي الأسواق تجد البرتقال يباع بدون قشر ومغطي بالذباب.. واللحوم تباع على قارعة الطريق وعليك أن تزيل كل أنواع الحشرات من فوقها حتى تستطيع تمييزها.. الوجبة الشعبية هناك هي الأرز بالمانجو بجوز الهند ٧٠٪‏ يعانين من مرض الإيدز، وصادف أن شاهدت مؤتمرا لمكافحة الإيدز حضرته السيدة سوزان مبارك تحدثت فيه سيدة نيجيرية شجاعة.. صرخت تلك المرأة في قيادات المؤتمر المذاع على الهواء قائلة: أنتم في أوروبا والبلاد المتقدمة تمارسن الجنس من أجل سيارة فارهة أو سوار من الذهب أو ثوب أنيق.. وتلومونا نحن الذين نمارس الجنس كي نأكل فقط.

توطدت صداقتي مع السيد وزير الشباب والرياضة هناك وفي إحدى الجلسات الخاصة معه قال لي: هل تدري أننا أغبى شعوب العالم ؟ لاحظ دهشتي، فبادرني بالإجابة: نحن نصدر ما نحتاجه ونستورد ما لا نحتاجه.. نصدر البترول.. وتقف سياراتنا في محطات البترول بالأيام لتملأ الوقود.. ونستورد الديمقراطية ونحن لا نحتاجها فنحن شعوب تستحق ضرب الحذاء.





في ذلك الوقت لم تكن ترى غير جاليتين عربيتين فقط بنيجيريا، المصرية واللبنانية، لدرجة أننا كنا نسخر من السفير السوري المتواجد يوميا في فندق نايكون هيلتون على حمام السباحة وحيدا.. يعيش بدون جالية.





قد تكون الأحداث تغيرت لكن الأشخاص والفقر والمرض والفساد لم يتغير.





تذكرت كل ذلك وأنا أتابع أحداث إثيوبيا، شعب إفريقي أسود يشبه نيجيريا تماما ولكن بدون موارد بترولية.. يعاني المرض والفقر والفساد.. وتذكرت ريادتنا على القارة الإفريقية كلها في الستينيات ولكن لم نهتم باحتوائه وتعالينا عليه لعقود طويلة بعدها ولم نفي بوعودنا لتنميته.. فسبقنا إليه أعداءنا وزرعوا فيه الكراهية لنا وأوهموه بأنه المالك الأوحد لنهر النيل وأن السد هو شريان الحياة لبلاده.





العالمون ببواطن الأمور يدركون جيدا أن ملء السد لن يؤثر سلبا على كمية الماء المتدفقة لمصر بغزارة، وأن احتياطي مياه خزان أسوان يغطي أي عجز طفيف قد يحدث، والمشكلة الرئيسية بيننا وبين أشقائنا الأفارقة نفسية وليست فنية.. وأن كل ما تضخمه قنوات الجزيرة وأخواتها من ويلات سد النهضة على مصر ما هو إلا محاولة منها لتحويل اهتماماتنا من ليبيا إلى إثيوبيا.





وللحديث بقيه.