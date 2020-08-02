مركبة «سبايس إكس» المأهولة تهبط قي خليج المكسيك

هبط رائدا فضاء أميركيان من محطة الفضاء الدولية في خليج المكسيك الأحد في مركبة "سبايس اكس" متوّجين بنجاح أول مهمة مأهولة للشركة لصالح وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).وخاطب مدير الرحلة رائدي الفضاء "نرحب بكما على الأرض ونشكركما لأنكما سافرتما في مركبة سبايس إكس".وهبطت "كرو دراجون" قبالة بينساكولا في ولاية فلوريدا كما كان مقررا في الساعة 2،48 (6،48 مساء ت ج) وفقا للقطات مباشرة بعد دخول الغلاف الجوي للأرض بسلام.وساهمت أربع مظلات كبيرة في إبطاء عملية هبوط المركبة التي سيتم سحبها بسرعة بواسطة سفينة تابعة لشركة "سبايس إكس".