أمريكا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ154 ألفًا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت أربعة ملايين و601526 حالة، ووفياته تجاوزت الـ154 ألفا.وأضافت أن عدد الوفيات زاد 1132 شخصا ليصل الإجمالي إلى 154002 حالة ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.وتتصدر الولايات قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.