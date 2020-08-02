الإمارات وعمان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي الأحد، مع يوسف بن علوي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا خلال الاتصال تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز وتطوير التعاون في المجالات كافة بما يعود بالخير على البلدين والشعبين.