فتوح يشيد بالمبادرات الحكومية الخاصة بتشجيع الصناعة المحلية

أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن ملف الصناعة يعد من أبرز وأهم الملفات التي تعمل الحكومة على تطويرها والنهوض بها.وقال فتوح، لـ"الدستور"، إن هناك لقاءات موسّعة مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع رجال الأعمال والمستثمرين للوقف على المشاكل التى تواجه القطاع والعمل على حلها والنهوض به.وأشاد عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر الصناعية، بقرار الحد من استيراد السلع التى لها مثيل محلى، كما أشاد أيضًا بالمبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، لافتًا إلى أن كل هذه المبادرات تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وتشغيل المصانع ورفع كفاءتها الإنتاجية.