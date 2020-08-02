كنيسة الأقباط الكاثوليك بسوهاج تستقبل الأنبا باسيليوس

زار صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة مارجرجس الكبادوكي بنجع المخالفة بطهطا، حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي.شارك نيافته في الصلاة الأب أنطون عياد راعي الكنيسة، كما اقتصر الحضور على خورس شمامسة الكنيسة، وفي البداية رحب الأب الراعي بنيافته، كما قدم له التهنئة بمناسبة تذكار السيامة الأسقفية الأولى.وألقى نيافة الأنبا باسيليوس كلمة العظة حول إنجيل إقامة لعازر، حيث ركز نيافته على ثلاث نقاط وهي أن الله قادر أن يقيم مهما كان وضع الإنسان، ولابد من الإيمان بأن الله قادر إن أمنتٍ ترين مجد الله، ولابد أن يكون الفرد ناقل حياة لأنك تحمل الله الحي والذى يحيي.