«الزراعة»: إنتاج 20 هجين وصنف من تقاوي الخضر

بدأت وزارة الزراعة ممثلة بمعهد بحوث البساتين في إنتاج تقاوي الخضر بمحطاتها على مستوى الجمهورية، حيث تم إنتاج 20 هجين وصنف طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونعمل على 11 محصولا للخضر يمثلون 95 % من إجمالي المساحة.وأكد الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، أن برنامج تقاوي الخضر يعمل على 11 محصولا ويمثل ٩٥٪ من إجمالي المساحة (٢ مليون فدان من مساحة الأراضي الزراعية).وقال «حمودة» في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم خلال البرنامج إنتاج 20 هجن وصنف من الخضر خلال ٦ شهور من بدء برنامج الخضر الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي.