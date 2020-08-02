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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 19 رحلة دولية لنقل 1500 راكب

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:25 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب ومحمود السعدي
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تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا الإثنين، 19 رحلة جوية بمعدّل رحلة واحدة إلى كل من (لندن، باريس، إسطنبول، كوبنهاجن، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، وأبوظبي، ورحلتين جويتين إلى دبي وميلانو، إضافة إلى رحلة داخلية إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلتين إلى الغردقة ورحلتين إلى شرم الشيخ ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من ١٥٠٠ راكب.

قالت الشركة، في بيان اليوم، إن سلطات مطار القاهرة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم علي المعدل الطبيعي وخضوع الركاب والأطقم الطائر والعاملين؛ للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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