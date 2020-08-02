رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:50 م
نادية الجندي
نادية الجندي
وائل توفيق
طباعة
"نموذج المرأة المنكسرة المقهورة التي كانت تجسدها فاتن حمامة في فترة الخمسينات لم يعد له وجود الآن، وإذا قدمت هذا النموذج في أفلامي سوف أثير سخرية المتفرج، فالمرأة مخلوق قوي، وقد تصادف بعض القهر الاجتماعي، لكنها ممكن أن تتكيف مع الظروف وتخرج من أزمتها تماما مثلما يصادف الرجل بعض الظروف التي تقهره ثم ينتصر على هذه الظروف أو يتركها تقضي عليه إذا كان ضعيف الشخصية أنا شخصيا لا أحب الإنسان الضعيف أو الذي يستعذب ضعفه ويباهي به".

هكذا تحدثت الفنانة نادية الجندي في حوارها لمجلة آخر ساعة عام 1996 عن الأدوار التي تفضل تقديمها في أعمالها الفنية.

وقالت إنها في حياتها الخاصة بعيدة جدًا عن تلك الشخصية التي تقدمها في أفلامها، فهي إنسانة بسيطة، تنخدع في الناس بسهولة، لكن يحميها إحساسها القوي الذي يوجهها دائمًا لما هو أفضل.

وحكت عن تجربتها في فيلم بديعة مصابني وانسحابها منه، فأثناء التصوير سافرت إلى الشام، وبمجرد وضعها للمكياج على وجهها فوجئت بحالة من الالتهابات الحادة تصيب بشرتها، وشىء من الحريق على وجهها، فكرهت الفيلم وعادت للقاهرة في أسرع وقت، ورفضت استكماله، وتأكدت أن هذا الفيلم لن يكتب له النجاح، وبعدها اختار حسن الإمام الفنانة نادية لطفي لأداء دور بديعة مصابني، وتعرض وجهها أيضًا للالتهاب بنفس الأسلوب، لكنها أكملت التصوير الذي فشل فشلا ذريعا، وكان كارثة بكل المقاييس.

وتكرر نفس الموقف أثناء مشاركة الفنانة نادية الجندي في مسرحية "كارمن" وشعرت بالتشاؤم منها ورفضتها، لتشارك بدلًا منها الفنانة "شِريهان" وتصاب في حادثة السيارة التي عطلتها عن العمل لسنوات.

وترى الجندي أن عمليات التجميل غيرت ملامح بعض الفنانات وحولتهن إلى مخلوقات قبيحة، لذا لا تستخدم لم تلجأ لها، ولم تستخدم سوى الكريمات المرطبة للمحافظة على بشرتها، ولم تجرؤ على القيام بعمليات "نفخ" عن طريق حقن الكولاجين، لأنها تفسد قدرة الوجه على الانفعالات السليمة.

وأثناء تصوير فيلم "امرأة فوق القمة"، انطلقت شائعة زواج الفنانة نادية الجندي من الفنان الشاب وقتها جمال عبدالناصر، لكن نادية ترى أنها واجهت الكثير من الشائعات والأحقاد في الوسط الفني وكل هذه الشائعات لا يطلقها سوى الحاقدون عليها، فمع كل فيلم تحقق فيها نجاحًا لا يتركها هؤلاء الحاقدون أبدًا.

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف الوداع

«الأنابيب طارت من قوة الانفجار».. تفاصيل اشتعال عربة «بوتاجاز» بقنا

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

اعتماد نتيجة الثانوية الثلاثاء والإعلان الأربعاء

الصور

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

الأكثر قراءة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

نجم الساعة

اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

منوعات

الأمن يسمح لمحتفلي «الأضحى» بالتواجد على كورنيش النيل

الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

تخلص من دهون البطن خلال أسابيع

مقالات الرأي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
المزيد

الثقافة

تمثال «مصر تنهض» يسقط أمام «زرقاء اليمامة» و«نهضة مصر».. ونحات: يفتقر لمعطيات التصميم

مركز نهر النيل للنشر يصدر ترجمة «خطاب من هيباتيا لثيون»

فى ذكراه.. محمد على أسس مصر الحديثة واهتم بالتعليم رغم أميته

عودة عرض «كأنك تراه» على مسرح الطليعة.. الليلة