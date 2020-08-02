اعترافات نادية الجندي: لا أحب عمليات التجميل لسبب غريب وهذه أكثر شائعة طاردتني

"نموذج المرأة المنكسرة المقهورة التي كانت تجسدها فاتن حمامة في فترة الخمسينات لم يعد له وجود الآن، وإذا قدمت هذا النموذج في أفلامي سوف أثير سخرية المتفرج، فالمرأة مخلوق قوي، وقد تصادف بعض القهر الاجتماعي، لكنها ممكن أن تتكيف مع الظروف وتخرج من أزمتها تماما مثلما يصادف الرجل بعض الظروف التي تقهره ثم ينتصر على هذه الظروف أو يتركها تقضي عليه إذا كان ضعيف الشخصية أنا شخصيا لا أحب الإنسان الضعيف أو الذي يستعذب ضعفه ويباهي به".هكذا تحدثت الفنانة نادية الجندي في حوارها لمجلة آخر ساعة عام 1996 عن الأدوار التي تفضل تقديمها في أعمالها الفنية.وقالت إنها في حياتها الخاصة بعيدة جدًا عن تلك الشخصية التي تقدمها في أفلامها، فهي إنسانة بسيطة، تنخدع في الناس بسهولة، لكن يحميها إحساسها القوي الذي يوجهها دائمًا لما هو أفضل.وحكت عن تجربتها في فيلم بديعة مصابني وانسحابها منه، فأثناء التصوير سافرت إلى الشام، وبمجرد وضعها للمكياج على وجهها فوجئت بحالة من الالتهابات الحادة تصيب بشرتها، وشىء من الحريق على وجهها، فكرهت الفيلم وعادت للقاهرة في أسرع وقت، ورفضت استكماله، وتأكدت أن هذا الفيلم لن يكتب له النجاح، وبعدها اختار حسن الإمام الفنانة نادية لطفي لأداء دور بديعة مصابني، وتعرض وجهها أيضًا للالتهاب بنفس الأسلوب، لكنها أكملت التصوير الذي فشل فشلا ذريعا، وكان كارثة بكل المقاييس.وتكرر نفس الموقف أثناء مشاركة الفنانة نادية الجندي في مسرحية "كارمن" وشعرت بالتشاؤم منها ورفضتها، لتشارك بدلًا منها الفنانة "شِريهان" وتصاب في حادثة السيارة التي عطلتها عن العمل لسنوات.وترى الجندي أن عمليات التجميل غيرت ملامح بعض الفنانات وحولتهن إلى مخلوقات قبيحة، لذا لا تستخدم لم تلجأ لها، ولم تستخدم سوى الكريمات المرطبة للمحافظة على بشرتها، ولم تجرؤ على القيام بعمليات "نفخ" عن طريق حقن الكولاجين، لأنها تفسد قدرة الوجه على الانفعالات السليمة.وأثناء تصوير فيلم "امرأة فوق القمة"، انطلقت شائعة زواج الفنانة نادية الجندي من الفنان الشاب وقتها جمال عبدالناصر، لكن نادية ترى أنها واجهت الكثير من الشائعات والأحقاد في الوسط الفني وكل هذه الشائعات لا يطلقها سوى الحاقدون عليها، فمع كل فيلم تحقق فيها نجاحًا لا يتركها هؤلاء الحاقدون أبدًا.