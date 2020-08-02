لحظة مقتل 6 جنود أتراك شمال العراق (فيديو)

بثت فضائية العربية الحدث، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف ومقتل الجنود الأتراك الـ6 شمال العراق.وبحسب "العربية الحدث" فإن الواقعة تعود ليوم السادس من يوليو الماضي.ويواصل مقاتلو ومقاتلات الكريلا الكردية، عملياتهم العسكرية ضد جيش الاحتلال التركي، حيث تشن عدوانا على شمال العراق بذريعة وجود مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني على حدودها مع سوريا والعراق.