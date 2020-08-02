انطلاق جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة غدًا

تنطلق جولة مفاوضات جديدة غدا بين ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» في إطار المفاوضات المستمر لحل أزمة سد النهضة.وتستأنف الجولة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الاتحاد الأوروبي ومكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.ويشارك في الاجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء الظواهري عضو اللجنة الفنية، أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور هشام بخيت مستشار وزير الري، والدكتور هاني سويلم أستاذ المياه والتنمية بجامعة أخن الالمانية، والدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، وياسر عباس وزير الري السوداني، والفريق المرافق له، وشمسلي بيكلي وزير الري الإثيوبي، والمهندس زريهون أبي، وويلما موزس، من الطرف الإثيوبي.ويتناقش ممثلوا الثلاث دول آليات القمة الإفريقية المصغرة، التي يتباحث فيها الأطراف الآليات القانونية الملزمة وطرق الملء والتشغيل والتعامل أثناء الجفاف والجفاف الممتد.