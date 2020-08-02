5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل الفشن بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف.وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفقي بني سويف والمنيا إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم ممدوح زكي فرغلي 46 سنة، زكي ممدوح زكي 14 سنة، يحيى مصطفى مرسي 9 سنوات، عابدين وحيد عابدين 22 سنة، منى زكي قرني 48 سنة، وجميعهم مقيمون بالعمرانية بمحافظة الجيزة.جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.