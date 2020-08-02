دراما إسرائيل (1): مسلسل "unorthodox".. قصة هروب يهودية متدينة من بروكلين إلى ألمانيا



"أراد الله مني أكثر من طاقتي .. فكان علي أن اختار الطريق".. هذا مُلخص قصة "إيستي" الفتاة ذات الـ19 عاماً، من مجتمع اليهود الأرثوذكس في حي بروكلين بنيويورك، التي اختارت في لحظة ن تترك وراءها كل شيء؛ زواج مضطرب بدون حب، وتقاليد صارمة، لتبدأ حياة جديدة وحدها في ألمانيا بدون تعليم وبدون أموال، فقط مع الكثير من الذكريات السيئة عن عالم تركته خلفها.



هذه ملخص قصة مسلسل "Unorthodox" الذي تمت إذاعته على شبكة Netflix وحقق نجاحاً ملحوظاً، ونسب مشاهدات مرتفعة في كثير من دول العالم، وربما كان السر أنه اقترب بشدة من خبايا المجتمع اليهودي المتدين، وطرق أبوب طالما كانت مغلقة في الدراما، فتم عرضها بجرأة لأول مرة على الشاشات.



يستند المسلسل إلى مذكرات الكاتبة الإسرائيلية"ديبورا فيلدمان" المنشورة عام 2012 بعنوان "هاربة من الماضي – رفضي السافر لجذروي اليهودي الحسيدية"، ويتكون الموسم الأول من أربعة حلقات فقط، والمسلسل ناطق باللغتين الإنجليزية والحسيدية "مزيج من العبرية والألمانية" يتحدث بها المتدينيين اليهود، والمسلسل بطولة الممثلة الإسرائيلية "شيرا هاس" التي مرشحة لجائزة "إيمي أوورد".



نظرة على المجتمع الحسيدي



تدور أحداث المسلسل في حي ويليامسبورغ ببروكلين،، وتكشف الحلقات خبايا المجتمع الحسيدي، وهو فرع متدين للغاية من اليهودية، تم تشكيله في أوروبا في القرن الثامن عشر.



الاعتقاد الأساسي للحسيدية هو "عدم تغيير أي شيء" ، أو الاستمرار في أتباع نفس أنماط الحياة التي اتبعت عندما تكونت المجموعة، ويعتقد اليهود الحسيديون أن التوراة، التي تتكون من أسفار موسى الخمسة، هي كلمة الله، يجب اتباع كل ما فيها بمنتهى الدقة.



يعرض المسلسل حي ويليامسبرغ الذي يتحدث سكانه اللغة اليديشية، ويقطنه الناجون من المحرقة أو أحفادهم، ويعرض كيف يؤثر هذا المنظور على العديد من التقاليد والقواعد الصارمة للمجتمع - وكلها تهدف إلى الحفاظ على اليهودية، والهدف الرئيسي منها هو الزواج والإنجاب لتعويض الـ6 مليون يهودي اللذين حرقوا في الهولوكوست بحسب ما ورد في أحد مشاهد المسلسل.



يظهر كيف يتم فصل الجنسين، في دور العبادة والمدرسة. ويذهب الأطفال إلى المدارس الخاصة ، حيث يقضون وقتًا طويلاً في دراسة دينهم أكثر من المواد التعليمية التي يتم تدريسها في المدارس العامة. "أراد الله مني أكثر من طاقتي .. فكان علي أن اختار الطريق".. هذا مُلخص قصة "إيستي" الفتاة ذات الـ19 عاماً، من مجتمع اليهود الأرثوذكس في حي بروكلين بنيويورك، التي اختارت في لحظة ن تترك وراءها كل شيء؛ زواج مضطرب بدون حب، وتقاليد صارمة، لتبدأ حياة جديدة وحدها في ألمانيا بدون تعليم وبدون أموال، فقط مع الكثير من الذكريات السيئة عن عالم تركته خلفها.هذه ملخص قصة مسلسل "Unorthodox" الذي تمت إذاعته على شبكة Netflix وحقق نجاحاً ملحوظاً، ونسب مشاهدات مرتفعة في كثير من دول العالم، وربما كان السر أنه اقترب بشدة من خبايا المجتمع اليهودي المتدين، وطرق أبوب طالما كانت مغلقة في الدراما، فتم عرضها بجرأة لأول مرة على الشاشات.يستند المسلسل إلى مذكرات الكاتبة الإسرائيلية"ديبورا فيلدمان" المنشورة عام 2012 بعنوان "هاربة من الماضي – رفضي السافر لجذروي اليهودي الحسيدية"، ويتكون الموسم الأول من أربعة حلقات فقط، والمسلسل ناطق باللغتين الإنجليزية والحسيدية "مزيج من العبرية والألمانية" يتحدث بها المتدينيين اليهود، والمسلسل بطولة الممثلة الإسرائيلية "شيرا هاس" التي مرشحة لجائزة "إيمي أوورد".تدور أحداث المسلسل في حي ويليامسبورغ ببروكلين،، وتكشف الحلقات خبايا المجتمع الحسيدي، وهو فرع متدين للغاية من اليهودية، تم تشكيله في أوروبا في القرن الثامن عشر.الاعتقاد الأساسي للحسيدية هو "عدم تغيير أي شيء" ، أو الاستمرار في أتباع نفس أنماط الحياة التي اتبعت عندما تكونت المجموعة، ويعتقد اليهود الحسيديون أن التوراة، التي تتكون من أسفار موسى الخمسة، هي كلمة الله، يجب اتباع كل ما فيها بمنتهى الدقة.يعرض المسلسل حي ويليامسبرغ الذي يتحدث سكانه اللغة اليديشية، ويقطنه الناجون من المحرقة أو أحفادهم، ويعرض كيف يؤثر هذا المنظور على العديد من التقاليد والقواعد الصارمة للمجتمع - وكلها تهدف إلى الحفاظ على اليهودية، والهدف الرئيسي منها هو الزواج والإنجاب لتعويض الـ6 مليون يهودي اللذين حرقوا في الهولوكوست بحسب ما ورد في أحد مشاهد المسلسل.يظهر كيف يتم فصل الجنسين، في دور العبادة والمدرسة. ويذهب الأطفال إلى المدارس الخاصة ، حيث يقضون وقتًا طويلاً في دراسة دينهم أكثر من المواد التعليمية التي يتم تدريسها في المدارس العامة.

مسلسل unorthodox

مأساة "إيستر": مجتمع صارم وزواج مضطرب



عندما تقابل إستي زوجها لأول مرة، تخبره أنها مختلفة عن الفتيات الأخريات، ويجيب أنه من الجيد أن تكون مختلفًا، ثم يغضب من هذا الاختلاف.



يستعرض المسلسل نمط الزواج وسط المتدينين، والذي يكون مدبراً، بعد لقاءات قليلة بين الزوجين، وهو ما حدث لإيستي التي تزوجت من "يانكي" بعد لقاء واحد، وبعد الزواج كان منتظراً منها الإنجاب بعد 9 أشهر من ليلة الزفاف، وهو ما لم يحدث ووضعها في مأزق مع عائلتها وعائلة زوجها، مما دفعها للهرب.



وبحسب لين دافيدمان اليهودي الأرثوذكسي السابق فيما يتعلق بمغادرة المجتمع الحسيدي، علق قائلاً:" هذا القرار يتطلب كمية هائلة من الشجاعة والدهاء، فهم يتعلموا طوال حياتهم، أن العالم الخارجي خطير، وأن عليهم أن يتماسكوا لأن الله اختارهم، وإذا لم يتبعوا أوامر الله، فسيعاقبون بشكل رهيب".



"إيستي" كانت قد تركتها والدتها في عمر الثالثة، بسبب عدم تحملها الحياة الحسيدية، واختارت أن تذهب لألمانيا وأصبحت شاذة جنسياً، ويتم تربية "إيستي" من قبل جدتها ورغم حياتها المغلقة إلا أنها تتوق للحرية فتحاول أن تتعلم سرًا البيانو، وفي نفس الوقت تتابع دروسها مع المبعوثة الدينية التي تعلمها كيف تكون زوجة مطيعة تامل زوجها كـ"ملك" وهي ترى أن ذلك مؤلماً.



تبلغ "إيستي" ذورة الألم والحرية من خلال مشهدين، فذروة الألم عندما يتم حلق شعرها كأحد الطقوس اليهودية فيما بعد الزفاف، ثم ترتدي الشعر المستعار، لأنه بحسب هذه الطائفة فإن شعر المرأة المكشوف يعتبر مشابهًا للعري، والحلاقة هي للتأكد من أنه لا يمكن لأي رجل رؤية خصلة شعر من المرأة المتزوجة.

وتظهر ذورة حرية "إيستي" أثناء ذهابها إلى بحيرة وانسي في برلين، وهي مساحة المياه التي تغفلها الفيلا التي خطط فيها النازيون للقتل المنهجي لليهود، بعد أن تنضم إيستي لمجموعة من الأصدقاء الجدد التي كانت تعرفت عليهم في مقهى فور وصولها، وتعرض عليهم الذهاب معهم للسباحة.



تجد إيستي صعوبة في خلع ملابسها مثل أصدقاءها وتقرر أن تسبح بملابسها الطويلة المحتشمة، ولكن في لحظة حرية تقرر خلع "الشعر المستعار" في مشهد يشعرك بأن "إيستي" بدأت التخلص من قيودها. عندما تقابل إستي زوجها لأول مرة، تخبره أنها مختلفة عن الفتيات الأخريات، ويجيب أنه من الجيد أن تكون مختلفًا، ثم يغضب من هذا الاختلاف.يستعرض المسلسل نمط الزواج وسط المتدينين، والذي يكون مدبراً، بعد لقاءات قليلة بين الزوجين، وهو ما حدث لإيستي التي تزوجت من "يانكي" بعد لقاء واحد، وبعد الزواج كان منتظراً منها الإنجاب بعد 9 أشهر من ليلة الزفاف، وهو ما لم يحدث ووضعها في مأزق مع عائلتها وعائلة زوجها، مما دفعها للهرب.وبحسب لين دافيدمان اليهودي الأرثوذكسي السابق فيما يتعلق بمغادرة المجتمع الحسيدي، علق قائلاً:" هذا القرار يتطلب كمية هائلة من الشجاعة والدهاء، فهم يتعلموا طوال حياتهم، أن العالم الخارجي خطير، وأن عليهم أن يتماسكوا لأن الله اختارهم، وإذا لم يتبعوا أوامر الله، فسيعاقبون بشكل رهيب"."إيستي" كانت قد تركتها والدتها في عمر الثالثة، بسبب عدم تحملها الحياة الحسيدية، واختارت أن تذهب لألمانيا وأصبحت شاذة جنسياً، ويتم تربية "إيستي" من قبل جدتها ورغم حياتها المغلقة إلا أنها تتوق للحرية فتحاول أن تتعلم سرًا البيانو، وفي نفس الوقت تتابع دروسها مع المبعوثة الدينية التي تعلمها كيف تكون زوجة مطيعة تامل زوجها كـ"ملك" وهي ترى أن ذلك مؤلماً.تبلغ "إيستي" ذورة الألم والحرية من خلال مشهدين، فذروة الألم عندما يتم حلق شعرها كأحد الطقوس اليهودية فيما بعد الزفاف، ثم ترتدي الشعر المستعار، لأنه بحسب هذه الطائفة فإن شعر المرأة المكشوف يعتبر مشابهًا للعري، والحلاقة هي للتأكد من أنه لا يمكن لأي رجل رؤية خصلة شعر من المرأة المتزوجة.وتظهر ذورة حرية "إيستي" أثناء ذهابها إلى بحيرة وانسي في برلين، وهي مساحة المياه التي تغفلها الفيلا التي خطط فيها النازيون للقتل المنهجي لليهود، بعد أن تنضم إيستي لمجموعة من الأصدقاء الجدد التي كانت تعرفت عليهم في مقهى فور وصولها، وتعرض عليهم الذهاب معهم للسباحة.تجد إيستي صعوبة في خلع ملابسها مثل أصدقاءها وتقرر أن تسبح بملابسها الطويلة المحتشمة، ولكن في لحظة حرية تقرر خلع "الشعر المستعار" في مشهد يشعرك بأن "إيستي" بدأت التخلص من قيودها.

إيستر