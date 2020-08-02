«تضامن الإسكندرية» توزع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بدء توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الجمعيات الأهلية الخيرية والتنموية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإشراف طارق جمال الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.ونسقت مؤسسة مصر الخير مع مديرية التضامن الاجتماعي خطة التوزيع على الجمعيات لتغطية جميع مناطق الإسكندرية، للتوزيع علي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على مستوى المحافظة من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية وللمستحقين المسجلين بقاعدة بيانات هذه الجمعيات.وتم ذبح عدد ٨٥ رأس ماشية، لتوزيعها بجميع أنحاء الإسكندرية، وبلغ عدد الجمعيات المشاركة ٣٦ جمعية، وتم ذبح عدد ٧ رؤوس ماشية لتوزيعها داخل قرى أبيس، وتم التوزيع من خلال الجمعيات علي عدد ١٦٠٠٠ مستحق.وأكدت المديرية أن ذبح الأضحية يتم باختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشريعة في شروط ذبح واختيار الأضحية.