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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع لحوم 978 أضحية على الأسر الفقيرة في كفر الشيخ

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:27 م
توزيع لحوم
توزيع لحوم
عمرو الشامي
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شهد 19 مجزرًا بمدن محافظة كفر الشيخ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا من الأهالي لذبح أضاحيهم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراء الكشف البيطري على الأضاحي من قبل الأطباء البيطريين، واستقبلت المجازر اليوم الأحد، 166 رأس ماشية تم ذبحها مجانًا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، لترتفع أعداد رؤوس الماشية التي تم استقبالها خلال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى المبارك لـ 978 رأس ماشية.

كما شهدت مجازر كفر الشيخ، توافد مندوبي الجمعيات الأهلية، وجمعية الأورمان ومصر الخير، لذبح الأضاحي وتوزيعها على أكثر من 8 آلاف أسرة من الأسر الفقيرة والأشد فقرًا والأيتام بمدن وقرى المحافظة، بتوصيلها للمنازل معبأة في أكياس.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع استقبال إدارة المجازر، والأطباء البيطريين، لليوم الثالث على التوالي، أضاحي الأهالي بـ19 مجزرا، وتقديم كافة الخدمات لهم، ضمانًا لعدم الذبح بالشوارع، وسلامة اللحوم المذبوحة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي ما تم ذبحه من أضاحي الأهالي بمجازر المحافظة خلال 3 أيام 978 أضحية، مؤكدًا أنه تابع توزيع جمعية مصر الخير والأورمان للحوم على 8 آلاف أسرة بمدن وقرى المحافظة.

وعلى جانب آخر تابعت غرفة عمليات مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أيمن عبد اللاه عبدالرحيم، مدير عام الطب البيطري، والدكتور خالد السيد براوي، مدير عام الصحة العامة والمجاز، والدكتور اسامه محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، الأعمال الجارية بمجازر المحافظة، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.

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