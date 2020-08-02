محمد ثروت: فيلم «الغسالة» سينقل المشاهد لعالم آخر

قال الفنان محمد ثروت، إن تجربة فيلم "الغسالة" بمثابة تحدي كبير له، فهو عمل مميز والمشاركة فيه أمر جيد لأي فنان.وأضاف لـ"الدستور"، أن العمل يكمن في فكرة اختلافه في طبيعة المشاهد المصورة فيه وفكرته الأساسية التي ستنقل المتفرج إلى عالم آخر بخلاف العالم الذي يعيش فيه، لافتا إلى أنه يشارك كضيف شرف في الفيلم.وعن عرضه بموسم عيد الأضحى قال، "أتمنى أن يجد العمل المشاهدة التي يستحقها، في موسم مهم مثل عيد الأضحى، وأعتقد أن السينما سوف تعود بشكل تدريجي أكبر بعد العيد، والجمهور سيشاهد العمل بشكل أوسع".الفيلم من بطولة أحمد حاتم وبيومي فؤاد وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا، وإخراج عصام عبد الحميد.