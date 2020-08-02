محمد عدوية ووالده يتألقان في حفل عيد الأضحى (صور)

أحيا النجم الكبير أحمد عدوية ونجله محمد عدوية، حفلا غنائيا بدون جمهور داخل قصر عابدين وتم إذاعته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بمناسبة عيد الأضحى المبارك.قدم كل من الثنائي أغاني كثيرة منها "بنت السلطان" و"المولد" وزحمة يا دنيا زحمة" كما قدم محمد عدوية أغاني بمفرده ومنها "أنا تاجك وسلطانك" و"الطيب أحسن" وأشرف على الحفل ياسر حسانين المنتج ومدير أعمال محمد عدوية.وأعرب النجم محمد عدوية، عن سعادته بالغناء مع والده الذي يعتبره قامة كبيرة من قامات الطرب، مضيفا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتمنى من الله أن يطيل عمره.وطرح محمد عدوية، منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتي جمعته بالمطربة جنات، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.