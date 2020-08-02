نائب محافظ القليوبية تتفقد مدن قليوب وقها وطوخ

بدأت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بتفقد ميدان العاشر بمدينة قليوب، بحضور مجدي نجاح رئيس المدينة لدراسة تطويره وتيسير الحركة المرورية به وتجميل الحديقة، بناء على الاجتماع المنعقد بالمكتب لدراسة تطوير الميادين خلال الفترة القادمة.كما تفقدت "ريان"، الحملة الميكانيكية للمجلس للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، ومدى تنظيفها أولا بأول، للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات، وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.ووجهت ريان مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات، ورفع كفاءتها، مع عدم تواجد أى سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية.كما تفقدت "ريان" تجميل وتطوير ميدان الدوران بقليوب، ثم جرى التوجه لتفقد نقطة تجمع القمامة لإزالة ورفع الموجود بها أولا بأول، وجرى التنبيه بضرورة رفع القمامة من الشوارع وتوفير بيئة نظيفة للمواطن.وتوجهت "ريان" إلى مدينة قها، لتفقد المركز التكنولوجي الجاري إنشاؤه، بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس المدينة، وجرى أيضا تفقد مقلب القمامة بالمدينة، وجرى التنبيه بضرورة سرعة نقل القمامة أولا بأول، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه جرى تفقد الحملة الميكانيكية بالمجلس، للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات، وفقا لأمر التشغيل، ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.ثم جرى التوجه إلى مدينة طوخ، وتفقد منطقة السوق، بحضور سمير نائب رئيس المدينة، بالإضافة إلى تفقد الحملة الميكانيكية لدراسة تحسين العمل بها، وإزالة المعوقات.كما جرى تفقد مجزر طوخ، ووحدة معالجة مياه المجزر بالإضافة إلى التنبيه على ضرورة تعقيم المجزر قبل وبعد الذبح، حيث يبلغ مساحة المجزر 2800 متر تقريبا.