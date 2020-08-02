السعودية تعلن نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف الوداع

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، نجاح خطة تفويج الحجاج لأداء طواف الوداع وختام المناسك.وأكد السديس أن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام جاء بتعاون منسوبي رئاسة شئون الحرمين وجميع الجهات الصحية والأمنية التي سخّرت إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة؛ لإنجاح خطة موسم حج هذا العام، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأضاف السديس أن التميز الملحوظ في تيسير خدمات الحجاج هذا العام بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" هو نتاج متابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين؛ لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن الصحة والسلامة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام.