«الصحة السعودية»: تركيب أساور لمراقبة التزام الحجاج بالحجر المنزلي

قالت الدكتورة ثريا أحمد، قائد مكافحة العدوى بوزارة الصحة السعودية، إن الحجاج بعد عودتهم من المناسك هذا العام يخضعون للحجر المنزلي.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فترة الحجر المنزلي للحجاج عبارة عن 7 أيام فقط، تبدأ بمجرد مغادرتهم، مؤكدة أنه سيتم تركيب أساور تحدد أماكن تواجدهم ومدى التزام الحاج بالحجر المنزلي وعدم مخالطتهم للأشخاص.وعن أبرز العقبات التي واجهتهم خلال الاستعداد للموسم أكدت أنها تتمثل في اختيار الفئة وعدد معين للتأكد من خلوهم من أي أمراض مزمنة.