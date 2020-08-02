نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية لعدد من الخدمات بقطاعات مختلفة بمركزي مطاي والعدوة شمال المحافظة.وتابع نائب المحافظ بمركز العدوة، قرارات تنفيذ الإزالات خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم إحالة فني التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية صفانية بمركز العدوة، للتحقيق للإهمال والتقاعس في تحرير محضر مخالفة للبناء بدون ترخيص، والتي تم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية، وتمت المعاينة على الطبيعة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحرير محضر بالواقعة مع إيقاف أعمال البناء بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.وقال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة تنفيذ خطة المحافظة للأعمال بكافة القطاعات الخدمية، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات.تفقد نائب المحافظ، خلال جولته مجزر مطاي العمومي وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر، والتأكد من مدى التزام المواطنين بالذبح داخل المجازر، والكشف على الذبائح الموجودة من قبل الأطباء البيطريين، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة، مشددا على ضرورة التخلص من مخلفات الذبح بصفة دورية.وشهد نائب المحافظ، توزيع اللحوم لعدد 460 أسرة من الأكثر احتياجا بقرية "بان العلم" التابعة لمركز العدوة، حيث تم التنسيق بين مؤسسة مصر الخير وإحدى الجمعيات الأهلية داخل القرية، لتقديم المساعدات العينية للأسر الأكثر احتياجا.كما تفقد العمل داخل المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز العدوة، لمتابعة استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيدا بالدور الذي يقوم به العاملون داخل المركز لتسهيل المهام على المواطنين المتقدمين للتصالح.