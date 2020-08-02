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سياسي

«أبوشقة» يدعو الوفديين لدعم مرشحي الحزب والقائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:50 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
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وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، رؤساء لجان الوفد سواء على مستوى اللجان النوعية أو العامة والفرعية بالمحافظات أو الشباب والمرأة، بضرورة دعم مرشحى الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ 2020م، لما يمثله ذلك من التزام حزبي.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، في بيان له، على دعم الحزب لمرشحي "بيت الأمة" ضمن القائمة الموحدة "من أجل مصر" والتي حصلت علي رمز "كليوباترا" كرمز انتخابي لها، والتي يمثل حزب الوفد فيها كل من المرشحين: الدكتور ياسر الهضيبي، والمهندس حازم الجندى، وأمل رمزي، والمستشار سعيد إسماعيل ضيف الله، وطارق عبد العزيز، وطارق مصطفي حسانين، داعيًا جموع المصريين بتأييد القائمة الموحدة والتصويت لصالحها باعتبارها قائمة وطنية تحقق ما نصبوا إليه، وتسجل خطوات قوية وراسخة على طريق تفعيل المادة "5" من الدستور وتحقيق الديمقراطية المنشودة.

وطالب رئيس الوفد، بدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في مختلف المحافظات.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، جموع المصريين للخروج يومي 11 و12 أغسطس الجاري للمشاركة في الاستحقاق الدستوري واختيار من يمثلهم في المجالس النيابية، كما دعا أيضًا الوفديين على وجه الخصوص بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والوقوف بجوار مرشحى الوفد والتصويت لصالحهم، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بتقاليد وقيم الحزب في الدعاية الانتخابية دون التجريح أو الإساءة إلى أي مرشح آخر أيًا كان صفته.

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