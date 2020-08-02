إحالة ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين للمحاكمة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، إحالة ربة منزل للمحاكمة العاجلة لاتهامها بالجمع بين زوجين وتزوير محرر رسمي وهو وثيقة الزواج.وتبين من التحقيقات أن أحداث القضية تعود لعام 2019 عندما تقدم الزوج الأول للمتهمة ببلاغ لقسم شرطة المطرية يتهم فيه زوجته بالزواج من رجل آخر وهي في عصمته قبل أن يقوم بتطليقها بشهرين.وكشفت تحقيقات النيابة صحة الاتهام وأن المدعي عليها ارتكبت جريمة الجمع بين زوجين وزورت أقوالها أثناء زواجها الثاني حيث أقرت بأنها غير متزوجة ولا توجد موانع لزواجها خلافا للحقيقة.