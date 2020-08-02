متاحف يابانية تبدأ في جمع مقتنيات من زمن كورونا

بدأ عدد من المتاحف في أنحاء اليابان في جمع مقتنيات متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، مثل الكمامات والمنشورات، لتوثيق الحياة اليومية أثناء تفشي المرض ولتكون بمثابة إرث تنقله للأجيال القادمة.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أدركت المتاحف أنها تكاد لا تملك أي سجل لوباء الأنفلونزا الإسبانية، الذي تسبب في حصيلة وفيات قدرت بأنها تتراوح بين 20 مليونًا و50 مليون حالة وفاة حوال العالم قبل 100 عام تقريبًا، وفقا لتقرير لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية بثته اليوم الأحد.ففي بلدة أوراهورو بمحافظة هوكايدو، تبرع السكان المحليون بحوالي 200 قطعة لأحد المتاحف العامة استجابة لطلب المتحف في فبراير، وتشمل المقتنيات نشرة لإبلاغ السكان بإلغاء مهرجان، وكوبونات لوجبات سريعة، وكمامات قماشية وزعتها الحكومة المركزية.وقال ماكوتو موشيدا، أمين متحف البلدة الواقعة في جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال البلاد، "حياتنا اليومية ستكون جزءًا من التاريخ، ونود أن نجمع أكبر عدد ممكن من المقتنيات قبل أن يتم التخلص منها".وأضاف "عندما نلقي نظرة إلى الوراء على هذه الحقبة في المستقبل، ستساعدنا تلك المقتنيات في تفحصها بموضوعية".وفي مدينة سويتا غرب اليابان، يعرض أحد المتاحف الأردية وواقيات الوجه الطبية التي تحمي من الفيروس، وصورة تُظهر طابورا طويلا من الأشخاص يصطفون في صيدلية لشراء الكمامات.من جانبه، قال كينجي ساوتوم، أمين متحف مدينة سويتا "نود أن نسجل ما كان يحدث (خلال الجائحة) ونوفر للأجيال القادمة سبلًا للتعرف على العصر الحالي".