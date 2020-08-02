رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: الكنديون لا يرغبون في إجراء انتخابات في ظل كورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:37 م
جستن ترودو
جستن ترودو
أ ش أ
طباعة
كشف استطلاع للرأي، الأحد، عن أنه على الرغم من التهديدات التي تلوح في الأفق بإجراء انتخابات مبكرة هذا الخريف بعد قضية "وي تشاريتي" الخيرية، إلا أن معظم الكنديين غير مهتمين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بسبب وباء "كورونا".

وأوضح استطلاع مؤسسة "نانوس ريسيرش" شارك فيه 1094 كنديًا عن أن الكنديين بشكل عام غير راغبين في إجراء انتخابات في ظل الجائحة الحالية بصرف النظر عن الوضع السياسي للبلاد.

وسأل الاستطلاع الكنديين عما إذا كانوا يوافقون على فكرة أن الحكومة الليبرالية وأحزاب المعارضة يجب أن تفعل كل ما في وسعها لجعل برلمان الأقلية يعمل، لتجنب الانتخابات حتى يمر الوباء بشكل كبير أو يتوفر لقاح.

ووافق 51% من المجيبين على ضرورة تجنب الانتخابات، بينما، قال 20 %، إنهم وافقوا إلى حد ما، واختلف ثمانية عشر في المائة، وقال 10% إنهم يختلفون إلى حد ما. اثنان في المائة كانوا غير متأكدين.

ودعا حزبا المحافظين والكتلة الكيبيكية رئيس الوزراء جستن ترودو ووزير المالية بيل مورنو إلى الاستقالة بعد الجدل بشأن مؤسسة "وي تشاريتي" الخيرية، قائلين إن اعتذاراتهم لعدم إعفاء أنفسهم من مناقشات مجلس الوزراء بشأن عقد بقيمة 900 مليون دولار بسبب علاقاتهم مع المؤسسة الخيرية ليست جيدة بما يكفي.

وقال ترودو، الجمعة الماضي: إن جمعية "وي تشاريتي": "لم تحصل على أي معاملة تفضيلية، لا مني ولا من أي شخص آخر".

جاء قول ترودو، خلال إدلائه بشهادته في قضية "وي تشاريتي" أمام لجنة المالية التابعة لمجلس العموم بواسطة نظام "فيديو كونفرنس".

وخضع ترودو للمساءلة طيلة ساعة ونصف حول الأحداث التي جعلت حكومته الليبرالية تمنح "وي تشاريتي" عقدا، دون إجراء مناقصة، لإدارة برنامج منح دراسية للطلاب بقيمة 912 مليون دولار لقاء قيامهم بأعمال تطوعية.

موضوعات متعلقة

مقتل شاب مصرى بعيار نارى على يد أردنى

«الأنابيب طارت من قوة الانفجار».. تفاصيل اشتعال عربة «بوتاجاز» بقنا

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

أول تعليق من تركى آل الشيخ حول أنباء تدهور حالته الصحية

الصور

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

image description

توزيع الحلوى فى شارع 306

image description

احتفال المصريين بثانى أيام العيد بحدائق الشوارع

image description

«العيد فى مصر غير».. «الأضحى» كما رآه سودانيو مصر

الأكثر قراءة

بمجموع 409.5 درجة.. «الدستور» تنفرد بتفاصيل الأولى على الثانوية

«التعليم» تكشف مفاجأة بقائمة أوائل الثانوية العامة

تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر «الدستور»

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم.. اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

اعترافات أحمد فؤاد نجم.. «زورت استمارات فدخلت السجن وشتمت الزمالك لهذا السبب»

أراد أن يتعلم منه التمثيل فضربه بالقلم.. هكذا بدأت علاقة أنور وجدي بـ يوسف وهبي

نجم الساعة

مأساة البيه البواب.. سر لجوء أحمد زكي لـ«كاتب كبير» لتوجيهه بعد وفاة صلاح جاهين

منوعات

الأمن يسمح لمحتفلي «الأضحى» بالتواجد على كورنيش النيل

الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

تخلص من دهون البطن خلال أسابيع

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
ماجد حبته
دواجن مصر.. ولوردات بريطانيا!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى.. جمع مع شدته تواضعًا وزُهدًا فى الدنيا «2-2»
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
المزيد

الثقافة

مركز نهر النيل للنشر يصدر ترجمة «خطاب من هيباتيا لثيون»

فى ذكراه.. محمد على أسس مصر الحديثة واهتم بالتعليم رغم أميته

عودة عرض «كأنك تراه» على مسرح الطليعة.. الليلة

وائل الفشنى يحيى حفلًاً للإنشاد الدينى بساقية الصاوى 17 أغسطس