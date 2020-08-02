«التعليم العالي» تكشف نتائج تجارب 4 لقاحات مصرية ضد كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم التعليم العالي، إن الوزارة قامت بتجربة 4 أنواع من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المراحل قبل الإكلنيكية، وهي مرحلة التجربة على الحيوانات، مؤكدا أن النتائج كانت مبشرة.وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، أن من بينها لقاح يعتمد على استخدام جزء من الفيروس، وآخر يعتمد على ناقل للفيروس من مواد بروتينية أخرى.وأردف: أننا بدأنا التجارب على الفئران البيضاء، ومنظمة الصحة العالمية طلبت إجراء التجارب على الخنزير، لأنه يشابه الجسم البشري من حيث ردة الفعل، مؤكدا أن النتائج مبشرة.ولفت إلى أنه يجرى الآن الاستعداد لدخول الجزء الأول من التجارب الإكلنيكية، وهي التجربة على 50 من البشر للتأكد من سلامة وآمن اللقاح، وهذه المرحلة تستغرق 4 أسابيع، والمرحلة الثانية التوسع في التجربة على البشر للتأكد من فاعلية اللقاح، المرحلة الثالثة استخدامه على عدد كبير من البشر، وعادة ما تتم التجارب الإكلينيكية للقاح في فترة تصل لـ6 أشهر.