«حصد أعلى وسام مصري».. حكاية 31 جائزة فاز بها زويل

في الثاني من أغسطس عام 2016، توفى العالم المصري أحمد زويل، بعد إعطائه درسًا للعالم بأكمله في أهمية العلم، وبعد اكتشافات عديدة أهلته أن يصبح العالم الأبرز والأهم على المستوى الدولي، وفي السطور التالية ومع حلول الذكرة الرابعة لوفاته، ترصد "الدستور" أبرز الجوائز التي حصل عليها "زويل".حصل الدكتور أحمد زويل عى جائزة نوبل، وكذلك حصل على العديد من الأوسمة والنياشين والجوائز العالمية لأبحاثه الرائدة في علوم الليزر وعلم الفيمتو التي حاز بسببها على 31 جائزة دولية منها:جائزة ماكس بلانك وهي الأولى في ألمانيا.جائزة وولش الأمريكية.جائزة هاريون هاو الأمريكية.جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم.جائزة هوكست الألمانية.انتُخب عضوا في أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية.ميدالية أكاديمية العلوم والفنون الهولندية.جائزة الامتياز باسم ليوناردو دا فينشي.حصل علي الدكتوراه الفخرية من جامعة أوكسفورد والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الإسكندرية.جائزة ألكسندر فون هومبولت من ألمانيا الغربية، وهي أكبر جائزة علمية هناك.جائزة باك وتيني من نيويورك.جائزة السلطان قابوس في العلوم والفيزياء سنة 1989، سلطنة عمان.جائزة وولف الإسرائيلية في الكيمياء لعام 1993.وسام بنجامين فرنكلن سنة 1998 على عمله في دراسة التفاعل الكيميائي في زمن متناهي الصغر (فمتوثانية) يسمى كيمياء الفيمتو.جائزة نوبل للكيمياء لإنجازاته في نفس المجال سنة 1999.انتخبته الأكاديمية البابوية، ليصبح عضوا بها ويحصل علي وسامها الذهبي سنة 2000.جائزة وزارة الطاقة الأمريكية السنوية في الكيمياء.جائزة كارس من جامعة زيورخ، في الكيمياء والطبيعة، وهي أكبر جائزة علمية سويسرية.انتخب بالإجماع عضوا بالأكاديمية الأمريكية للعلوم.وسام الاستحقاق من الطبقة الأولي من الرئيس السابق محمد حسني مبارك عام 1995.قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام مصري.في أبريل 2009، أعلن البيت الأبيض عن اختيار الدكتور أحمد زويل ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والذي يضم 20 عالما مرموقا في عدد من المجالات.قلادة بريستلي، أرفع وسام أمريكي في الكيمياء سنة 2011.دكتوراه فخرية من جامعة سيمون فريزار سنة 2014.كما أُطلق اسمه علي بعض الشوارع والميادين في مصر، وأصدرت هيئة البريد المصري طابعي بريد باسمه وصورته، وتم إطلاق اسمه علي صالون الأوبرا.