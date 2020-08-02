الأكاديمية المانحة لجائزة نوبل تُحيي ذكرى أحمد زويل

أحيت الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل ذكرى رحيل العالم المصرى أحمد زويل، عبر حسابها بموقع فيس بوك، الذي توفى في 2 أغسطس من عام 2016، موضحة السبب وراء فوزه بجائزة نوبل 1999 ودور إسهاماته العلمية في دراسة التفاعلات الكيميائية.ونشرت الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل عبر حسابها بموقع تويتر، صورة العالم أحمد زويل في حفل جائزة نوبل بستوكهولم في 10 ديسمبر 1999، وعلقت قائلة: "ذكرى الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل، في أواخر الثمانينيات طور زويل طرقًا لدراسة التفاعلات الكيميائية بالتفصيل التي تتفاعل الجزيئات معًا بواسطة الذرات تعاد تنظيمها في مركبات جديدة هي واحدة من أكثر العمليات الأساسية للطبيعة".