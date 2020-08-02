الليلة.. أحمد إبراهيم ضيف رامي رضوان على Dmc

يستضيف اليوم برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان في التاسعة مساءً الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بعد إثارته للجدل الشهور الماضية بسبب انفصاله عن المطربة أنغام.ومن المتوقع أن يوضح أحمد خلال الحلقة بعض النقاط التى أثار بها الجدل على السوشيال ميديا.كما يتحدث فى حواره عن كواليس تعاونه مع كبار النجوم وآخرهم المطربة إليسا ونانسى عجرم والفنان حسين الجسمي.