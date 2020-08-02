اعتماد نتيجة الثانوية الثلاثاء والإعلان الأربعاء

تستكمل كنترولات تصحيح وتقدير مواد الثانوية العامة، أعمالها الثلاثاء، بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الساعات الأولى لصباح الثلاثاء، ستشهد صراعا شرسا لحسم مقاعد قائمة الشرف لطلاب الثانوية العامة لشعب الثلاثة للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.وشدد «حجازي» على أنه من المقرر اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة مساء الثلاثاء، بعد الانتهاء من نقل جميع درجات الطلاب لجهاز الحاسب الآلي ودمجهم على أسطوانة مدمجة، على أن يتم إعلانها للطلاب صباح الأربعاء وتوزيعها لإعلانها بالمدارس صباح الخميس.