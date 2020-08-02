السعودية وبنجلاديش يناقشان عدة قضايا إقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، هاتفيا مع وزير خارجية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال - عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.