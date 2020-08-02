ميرنا جميل تكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من «اللعبة»

نفت الفنانة ميرنا جميل، تصوير جزء ثاني من مسلسل "اللعبة" خلال الفترة الجارية، وهو العمل الذي عرض الجزء الأول منه في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.وأضافت لـ"الدستور"، أن العمل إلى وقتنا الحالي ليس به أي جديد ولم يتم الحديث بشكل رسمي عن صناعة جزء جديد منه، لافتة إلى أنها سعيدة بردود الأفعال التي جاءتها حول مسلسلها الجديد "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبمبم"، والذي يعرض هذه الفترة على إحدى المنصات الإلكترونية.مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.