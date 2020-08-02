ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ1213

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجد، اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1213.وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إلى تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 4306 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 607543 فحصًا.