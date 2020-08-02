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الأحد 02 أغسطس 2020 الموافق 12 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ1213

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:40 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجد، اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1213.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إلى تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 4306 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 607543 فحصًا.

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