ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ1213
الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:40 م
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجد، اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1213.
وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إلى تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 4306 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 607543 فحصًا.
وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إلى تسجيل 5 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 4306 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 607543 فحصًا.