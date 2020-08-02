«خطيرة» لـ رامي صبري تتخطى مليوني مشاهدة على يوتيوب (فيديو)
الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:38 م
منة سالمطباعة
تخطى كليب أغنية الفنان رامي صبري «خطيرة» اليوم، حاجز مليوني مشاهدة على يوتيوب.
أغنية «خطيرة» من ألحان رامي صبري وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.
وتقول كلمات الأغنية:
لأ دي خطيرة بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرة
خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين
عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده
روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين
أغنية «خطيرة» من ألحان رامي صبري وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.
وتقول كلمات الأغنية:
لأ دي خطيرة بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرة
خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين
عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده
روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين