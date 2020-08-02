«خطيرة» لـ رامي صبري تتخطى مليوني مشاهدة على يوتيوب (فيديو)

تخطى كليب أغنية الفنان رامي صبري «خطيرة» اليوم، حاجز مليوني مشاهدة على يوتيوب.أغنية «خطيرة» من ألحان رامي صبري وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.وتقول كلمات الأغنية:لأ دي خطيرة بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرةخدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتينعيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كدهروحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين